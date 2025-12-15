Крепкий рубль назвали проблемой России

Излишне высокий курс российской валюты становится все большей проблемой для экспортно-ориентированной национальной экономики и доходов федерального бюджета, поэтому его следует опустить до экономически обоснованных 90-95 рублей за доллар. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал профессор кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов.

Он напомнил, что Китай долгие годы искусственно ослабляет юань, а президент США Дональд Трамп мечтает об «умеренно слабом долларе». Между тем даже с учетом инфляции рубль должен быть значительно слабее к обеим валютам.

Главной причиной невозможности ослабить рубль экономист назвал сохраняющиеся валютные ограничения, экономические и торговые санкции, а также высокую ключевую ставку Центробанка.

В таких условиях население и бизнес предпочитает рублевые инструменты, а спрос на валюту находится на минимальном уровне. В результате последняя оседает внутри страны, не участвуя в экономике. Чиновники и эксперты однозначны в оценке негативного эффекта от крепкого рубля, но пока что не могут изменить ситуацию.

Принятое в начале декабре решение Банка России смягчить валютный контроль пока не повлияло на ситуацию. Однако эксперт не исключает, что рынку потребуется некоторое время «на раскачку», после чего спрос на валюту все же вырастет, и рубль начнет слабеть.

Назван комфортный для россиян курс доллара

Впрочем, добавляет Кузнецов, непредсказуемости процессам добавляет геополитика. Кроме того, он назвал не лишенной оснований теорию, что «все было спланировано — специально позволили кому-то скупить валюту подешевле, а теперь дают возможность беспрепятственно вывести ее из страны».

Ранее Минфин сообщил, что ожидает по итогам декабря падения нефтегазовых доходов федерального бюджета до уровня, который на 137,6 миллиарда рублей ниже базового.