«Доигрались»: страны Балтии предупредили о катастрофе

Экономист Михаил Хазин заявил, что элиты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши ждет катастрофа после «сдачи» всей Восточной Европы Вашингтоном. Об этом рассказал «Царьград».

По мнению Хазина, проблемы у Польши и стран Балтии возникнут из-за кардинального изменения внешней политики США в отношении Европы. На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности.

В документе обозначен отказ США от стремления к глобальному доминированию. Доктрина концентрируется на Латинской Америке и Азии, а Европа и Ближний Восток отходят на второй план. США при Трампе планируют остановить расширение НАТО и «восстановить стратегическую стабильность» с Россией.

По мнению Хазина, США «меняют» вчерашних партнёров на более важные регионы. Экономист предположил, что «контуры нового геополитического распределения» обсуждались на недавней встрече президента РФ Владимира Путина с посланниками США. Хазин назвал это «очень плохой новостью для главных русофобов».

«Нынешняя политическая элита Прибалтики сильно сомневается, что останется на территории своих республик по итогам всех этих разборок», - подчеркнул он.

По мнению Хазина, представителям этой элиты придется бежать в США и жить на «жалкие подачки», которые они будут получать в виде грантов. Экономист подчеркнул, что власти стран Балтии и Польши «доигрались».