Сколько будет стоить доллар в начале 2026 года

С начала 2025 года курс доллара по отношению к рублю снизился примерно на 24%, опустившись с 102 рублей до около 77 рублей за доллар.

Этот существенный падение курса произошло несмотря на то, что цены на нефть — одного из главных российских экспортных товаров — снизились всего на 17%, сообщает ИА DEITA.RU.

Такое стабильное укрепление рубля было обусловлено несколькими факторами. В первую очередь, это профицит торгового баланса страны, который свидетельствует о том, что экспорт превысил импорт, и страна получает большее количество иностранной валюты, чем тратит.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывали высокие ставки по кредитам и низкий спрос на иностранные валюты внутри страны, что уменьшало давление на курс рубля. На перспективы дальнейшего развития курса доллара в первой половине 2026 года подробно комментировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперт отметил, что маловероятно, что в начале следующего года курс доллара резко взлетит выше 90 рублей, при этом вероятность реализации такого сценария оценивается всего в 5-10%. Основываясь на текущей ситуации, эксперт считает, что по мере замедления инфляции Банк России продолжит снижать ключевую ставку примерно на 0,5% в квартал.

В итоге к концу 2026 года этот показатель снизится до 14%, что все еще остается высоким уровнем, но достаточным для поддержания стабильности рубля. Васильев подчеркнул, что для формирования своих прогнозов он закладывает среднюю цену нефти Brent на уровне 63 долларов за баррель.

Эксперт также отметил, что в следующем году центральный банк и Министерство финансов сократят объемы продажи валюты из своих резервов — до 22 миллиардов долларов — что будет способствовать уменьшению валютных интервенций и поддержанию курса.

Постепенно снижение поддержки со стороны изменения ключевой ставки, уменьшение валютных продаж и снижение цен на нефть приведут к постепенному росту курса доллара по отношению к рублю. Эксперт предположил, что при сохранении нынешней геополитической ситуации, средние курсы валют в первом квартале 2026 года составят около 80 рублей за доллар.

Также специалист отметил, что любые положительные изменения в международной политической обстановке, например, облегчение санкционного давления или улучшение отношений с странами западного мира, скорее всего, укрепят российский рубль.

В целом, направление курса в следующем году ожидается плавным и с умеренными колебаниями, при этом дальнейшие перспективы во многом будут зависеть от глобальной и внутренней ситуации, а также от цен на нефть и политики регуляторов.