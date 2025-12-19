Путин заявил, что проблему инфляции в России «удается решать»

В целом проблему инфляции в России удается решать, к концу 2025 года она будет 5,7-5,8%. Об этом в ходе выступления на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» российский лидер сообщил, что снижение инфляции стало важным достижением в 2025 году. Он подчеркнул, что рассчитывает на закрепление данной тенденции.

До этого глава государства сообщил, что с 1 января страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. Кроме этого, увеличатся и социальные пенсии — их индексация запланирована на апрель.