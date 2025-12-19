ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,00% годовых. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства аналитиков. В частности, в Сбербанке отмечали, что инфляционные показатели в последнее время демонстрируют положительную динамику. В частности, в ноябре инфляция опустилась до целевого значения, скорректированного с учетом сезонных факторов.

Прогноз ключевой ставки Банка России в декабре 2025 года: ожидания, влияние на вклады, кредиты и экономику

Согласно опубликованному материалу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция упадет до 4,0–5,0% в предстоящем году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, отмечает регулятор.

Подчеркивается, что проинфляционные риски все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Кроме того, сообщается, что в октябре – ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 4,6% в пересчете на год после 6,6% в 3к25.

«Аналогичный показатель базовой инфляции существенно не изменился и в среднем составил 4,3% после 4,1% в предыдущем квартале», — указал ЦБ.

Центробанк решил возобновить цикл снижения ставки в июне текущего года, впервые почти за три года снизив ее до 20%. Затем последовали снижения в июле (до 18%), сентябре (до 17%) и в октябре (до 16,5%). На последнем заседании регулятор ограничился умеренным шагом в 0,5 процентного пункта и сохранил нейтральную риторику относительно будущих решений.