«Сильнейший кризис»: о чем проговорился Туск

Экономист Александр Тимофеев заявил, что голосование в ЕС по российским активом показало, что в Евросоюзе есть более ценные члены и менее ценные. Об этом эксперт рассказал «Царьграду».

Перед обсуждениями польский премьер Дональд Туск заявил о «переломе» в переговорах по замороженным активам России. Он отмечал, что страны ЕС согласились попробовать вариант выдачи Украине кредита под активы РФ, но хотят защиты от ответных мер.

Однако в итоге Евросоюз не смог согласовать выдачу Украине кредита под российские активы: Киев получит 90 миллиардов евро кредита за счет бюджета ЕС.

Бельгия, на территории которой находится основная часть активов, выступала против плана и требовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией.

«Есть, к примеру, Польша, которая фактически не рискует ничем, и есть Австрия, второй и третий крупнейшие банки которой из России не ушли, в том числе Raiffeisen», - отметил Тимофеев.

По его мнению, в случае ответных мир России Австрия могла бы столкнуться с сильнейшим банковским кризисом.