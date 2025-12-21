Россия стала лидером среди поставщиков водки в Китай

Производители крепкого алкоголя из РФ значительно укрепили свои позиции на китайском рынке, вошла в топ-3 лидеров поставок. Согласно данным таможни КНР, за 11 месяцев 2025 года поставки водки из России выросли в 1,7 раза, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Поставки водки в Китай достигли отметки в 2,1 млн долларов. Годом ранее этот показатель составлял лишь 1,2 млн.

Такой рывок позволил России обойти в рейтинге поставщиков ключевых западных конкурентов — США, Великобританию и Францию. Пик закупок пришелся на конец осени: в ноябре импорт российской водки в Китай составил 134,6 тыс. долларов – это рекордный показатель с мая.

Помимо алкоголя, Китай активно наращивает закупки российского ячменя. В ноябре 2025 года импорт этого вида зерна вырос в 1,7 раза в годовом выражении. Это позволило России вернуться в пятерку крупнейших поставщиков ячменя в Поднебесную, заняв в списке четвёртое место. Объём поставок в ноябре стал максимальным за последние полтора года.

Рост экспорта как в алкогольном, так и в сельскохозяйственном секторах подтверждает активный разворот российского бизнеса на восток и растущий спрос на российскую продукцию в Китае.