Курс доллара снизился

Центральный Банк России снизил официальные курсы иностранных валют на среду, 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Стоимость американского доллара опустилась до 78,59 рубля. За сутки он подешевел на 73 копейки.

Европейская валюта также подешевела — ее стоимость снизилась на пять копеек. Официальный курс составил 92,81 рубля.

Также опустилась цена китайского юаня. Актуальный курс валюты скорректировали на 8 копеек, до 11,15 рубля.

Как полагает, эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, резкое укрепление курса рубля к доллару объясняется умеренным снижением ключевой ставки ЦБ РФ и жестким монетарным сигналом. Кроме того, национальную валюту поддерживает ежемесячный налоговый период.