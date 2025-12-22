На рынке нефти заметили глобальные сдвиги

В уходящем 2025 году мировой нефтяной рынок неожиданно слабо реагировал на геополитические события, хотя «черных лебедей» было предостаточно. Как полагает экономический аналитик Reuters Рон Буссо, такая ситуация становится новой нормой, хотя мир выглядит все более опасным местом.

По его словам, с января в мире постоянно происходили события, которые в прошлые годы могли бы отправить цены на нефть в свободное плавание, но в реальности их колебания были относительно небольшими, что свидетельствует о глобальном сдвиге.

В первую очередь автор материала вспомнил о возвращении на пост президента США Дональда Трампа и его череде торговых, политических и дипломатических инициатив. Далее идут удары Израиля по объектам Ирана, на фоне которых эксперты ожидали полномасштабной войны на Ближнем Востоке с радикальным сокращением мировых поставок нефти.

Ранее предполагалось, что сама угроза вовлечения Ирана в войну и перекрытия им Ормузского пролива уведет нефтяные котировки к трехзначным цифрам, но оказалось, что пределом стали незначительные 78,85 доллара за баррель Brent. Также практически не оказали влияние удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В целом колебания цен на нефть в диапазоне 60-80 долларов могут свидетельствовать о растущем неверии среди участников рынка по поводу готовности стран вмешиваться в торговлю нефтью.

Главной причиной спокойствия аналитик называет огромные запасы нефти и газа в мире. Поддержание или рост объемов добычи ведущих игроков, выход на рынок новых, а также постепенное снятие ограничений ОПЕК+ изменили картину, наблюдавшуюся еще совсем недавно. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что уже в 2026 году профицит на рынке нефти составит почти четыре миллиона баррелей в сутки.

Впрочем, основатель Oaktree Capital Management Говард Маркс напомнил, что затишье всегда подозрительно. Часто риск воспринимается как низкий именно в тот момент, когда он наибольший, и в случае с нефтью угроза может реализоваться. Например, если ОПЕК+ отменит планы по росту добычи, а конфликт между Ираном и Израилем вспыхнет вновь, то нефти может перестать хватать. Тем не менее, констатирует агентство, одних только новостей для движения нефти уже недостаточно.

