Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

Lenta.ru

Власти Китая ввели пошлины на некоторые виды молочной продукции, импортируемой из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило Bloomberg.

Причинами такого шага стали результаты расследования, которое показало, что власти ЕС субсидировали данный сегмент своей экономики. Как следствие, Пекин обложил тарифами некоторые молочные продукты, произведенные на территории Евросоюза. В частности, под удар попали некоторые свежие и переработанные сыры и сливки. Так, французская Fromarsac столкнулась с пошлинами в 30 процентов, а некоторые компании, входящие в состав голландской сыроваренной компании FrieslandCampina, были обложены пошлинами в 43 процента.

Как отметило агентство, подобные шаги КНР усугубляют торговую напряженность с Европейским союзом, который в октябре прошлого года проголосовал за введение 45-процентных пошлин на китайские электромобили.

В свою очередь, Китай на прошлой неделе ввел антидемпинговые тарифы в размере от 5 до 20 процентов на импорт свинины из ЕС.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон поставил Пекину ультиматум, пригрозив, что Европа возьмет пример с США и введет против Китая карательные пошлины.