Эксперт рассказал о поведении рубля к концу декабря

Российская валюта завершает декабрь без резких движений, стабильно балансируя в уже привычном для рынка диапазоне. Эта стабильность носит временный характер и обусловлена набором разнонаправленных факторов, которые сойдут на нет после новогодних праздников. Такое заявление сделал экономист Владислав Силаев в беседе с aif.ru.

Прошедшая неделя принесла долгожданное решение Центробанка по ключевой ставке. Однако ее снижение на 0,5 процентных пункта до 16% годовых не стало сенсацией для финансового рынка. Курсы основных валют остались вблизи уровней, установленных регулятором в начале недели: 80,72 рубля за доллар, 94,51 рубля за евро и 11,45 рубля за юань.

Силаев полагает, что текущий валютный коридор сохранится как минимум до середины зимы.

«После решения ЦБ о снижении ключевой ставки рубль будет колебаться в диапазоне 75–85 за доллар, как минимум до середины первого квартала 2026 года», — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что несмотря на прогнозируемые риски, в декабре рубль демонстрирует устойчивость благодаря налоговому периоду и ежедневным интервенциям Центробанка России.