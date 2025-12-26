ЦБ понизил курс доллара

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты на субботу-понедельник, 27-29 декабря, составят 77,69 рубля. Для сравнения, в пятницу, 26 числа, официальный курс доллара находился на уровне в 77,88 рубля. Таким образом, котировки мировой резервной валюты понизили примерно на 19 копеек.

Курс евро, в свою очередь, снизился на 68 копеек — с 91,89 до 91,21 рубля. Котировки китайского юаня практически не изменились, продемонстрировав символическое снижение на 4 копейки — с 11,08 до 11,04 рубля.

Продолжающееся укрепление рубля не приносит особой выгоды ни российским экспортерам, ни федеральному бюджету, отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин. Он назвал нынешние котировки рубля вредными для национальной экономики. При нынешнем раскладе сил в паре рубль-доллар, пояснял руководитель финансовой организации, ориентированные на внешние рынки отечественные компании теряют в выручке, а госказна недосчитывается поступлений. В результате проблемные отрасли не могут полагаться на дополнительную господдержку. На этом фоне более оптимальным вариантом, по мнению Костина, стал бы коридор 90-100 рублей за доллар.