Назван новый повод для роста цен в России

Намерение российских властей активно заняться обелением экономики в 2026 году для роста доходов бюджета приведет к повышению цен в пределах 30 процентов. Об этом со ссылкой на опрос экспертов, указывающих, что ситуация уже меняется, пишет «Коммерсантъ».

Одним из способов вывести бизнес из серой зоны называется устранение незаконного оборота продукции на оптовых, розничных рынках и в цифровом пространстве. Сделать это можно с помощью ужесточения импортного контроля, чем Федеральная таможенная служба (ФТС) начала заниматься осенью, повысив интенсивность проверок на границе с Казахстаном.

Тогда перевозчики столкнулись с повальными досмотрами, отборами проб и образцов продукции для проведения экспертиз, а также требованием дополнительных экспертиз. В случае найденного несоответствия таможенники могли доначислить пошлину и налог на добавленную стоимость (НДС). Значительно серьезнее начали проверять и поставщиков.

Гендиректор «Транссертико» Александр Соболев назвал происходящее «ломкой серого бизнеса», который доставлял товары без должного таможенного оформления, предоставлял декларацию по заниженной стоимости и использовал склады посредников.

Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев отметил, что российские власти считают таможенные платежи важным источником доходов, поэтому на фоне дефицита бюджета можно ожидать усиления проверок. Вторым фактором он назвал желание защитить внутренний рынок от контрафактной и небезопасной продукции.

Как указывает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, подавляющая доля импортных непродовольственных товаров в Россию везут с нарушением законодательства. Переход же на полностью легальный импорт приведет к существенному росту стоимости товаров.

По мнению руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Романа Самойлова, для большинства товаров цены вырастут в пределах 10-15 процентов, а если в сегменте высокая доля стоимости логистики, то до 15-30 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил усилить мероприятия по обелению национальной экономики, что позволит повысить собираемость налогов и укрепить доходы бюджетов всех уровней.