Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году?

Инфляция по итогам года ожидается даже ниже 6%, а именно 5,7–5,8%. Такое заявление ранее сделал президент Владимир Путин.

Тогда как путь начинали с инфляции в 9,5% по итогам 2024 года и в 10,3% в марте 2025 года. Это был пиковый месячный уровень в этом году. По мере роста ключевой ставки Центробанком замедлялась и инфляция. Более того, доведя ставку до пика в 21%, регулятор во второй половине года начал ее снижать. И в новый год мы входим с ключевой ставкой уже 16%.

«Меры ЦБ, изначально казавшиеся избыточно жесткими, сейчас выглядят адекватно той сложившейся ситуации. При снижении инфляции ниже 6% ЦБ избежал жесткой посадки экономики, при этом уровень процентных ставок остается довольно высоким», – говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Однако некоторые видят ошибки в действиях ЦБ РФ. Если бы Банк России более активно вмешивался в динамику курса и ограничивал его избыточную волатильность, вероятно, ставку не пришлось бы поднимать так высоко, не исключает Григорий Жирнов, сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Так, с августа по декабрь 2024 года курс рубля ослаб с 85 до 105 рублей за доллар, что привело к локальному всплеску инфляции, росту инфляционных ожиданий и вынудило ЦБ сильнее ужесточать ДКП – ставка была повышена с 16% до 21%.

«В российской экономике динамика валютного курса влияет на ожидания экономических агентов и на большинство макроэкономических параметров, поэтому ЦБ мог бы уделять больше внимания курсу рубля, публично объявляя ограничение его волатильности при шоках. Такая практика не противоречит принципам таргетирования инфляции», – говорит Жирнов.

Впрочем, в 2025 году рубль показал чудеса укрепления без оказания давления на него, и это тоже способствовало затуханию инфляции.

Что же ждет Россию дальше?

«Основные риски инфляции сейчас строятся вокруг возможного ослабления рубля в начале 2026 года, сохранения значительного бюджетного импульса, повышения цен в результате переноса более высокой ставки НДС на конечные цены. ЦБ традиционно сдержан в прогнозах по инфляции. Нельзя сказать, что регулятор излишне оптимистичен, иначе размер ключевой ставки он бы снижал сильнее и быстрее по времени. Но риторика ЦБ остается сдержанной и предполагает лишь умеренное и постепенное снижение ключевой ставки в 2026 году», – говорит Евстифеев.

Настораживает рост инфляционных ожиданий населения России в декабре до максимальных с февраля 13,7%. Наблюдаемая населением инфляция в декабре осталась на ноябрьском уровне 14,5%.

«Россияне скептически отнеслись к официальной статистике, фиксирующей замедление роста потребительских цен в последнем осеннем и первом зимнем месяце. Мы объясняем усиление инфляционных ожиданий прежде всего предстоящим с 1 января повышением НДС, а также ростом тарифов ЖКХ и цен на проезд в общественном транспорте. На этом фоне в следующем месяце прогнозируем дополнительное ускорение инфляции как минимум на 1%. Такую динамику показатель демонстрировал в январе 2019-го после аналогичного пересмотра налога на добавленную стоимость», – говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Однако во второй половине года и цены пойдут вниз, и ключевая ставка, считают эксперты. ЦБ рассчитывает на достижение цели в 4% во втором полугодии, однако более вероятным сценарием является инфляция на уровне 5–5,5%, считает Евстифеев. Это вызвано сохранением высокой роли бюджетных расходов, а также уже традиционным расширением расходов бюджета во втором полугодии.

Что касается ключевой ставки, то он ждет снижения ее в 2026 году до 13%.

«Это значит, что как минимум на двух заседаниях из восьми будет взята пауза в снижении. Не исключаем, что эти паузы будут в первом полугодии на фоне эффектов от повышения ставки НДС и вероятного ослабления рубля», – говорит Естифеев.

Жирнов из ВШЭ более оптимистичен.

«Ожидаю, что после умеренно-повышенных темпов (6% SAAR) в первом квартале 2026 года темпы инфляции вернутся к таргету 4% SAAR в апреле следующего года. К концу 2026 года годовые темпы роста цен окажутся вблизи 4,5%. Основное снижение ключевой ставки в следующем году также начнется со второго квартала и к концу года Банк России снизит ее до 10-11%», – говорит эксперт.

Когда ставки кредитов и ипотеки станут приемлемыми и вернется спрос на заемные деньги?