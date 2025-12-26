Названа стоимость участия в ПМЭФ-2026

Стоимость участия во всех мероприятиях деловой и культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году составляет на данный момент 850 тысяч рублей, но уже в январе поднимется выше миллиона. Об этом сообщается на сайте ПМЭФ.

© Lenta.ru

С 15 января плата вырастет до 1 миллиона 92 тысяч рублей и скидок для покупателей пакета «Участник», предоставляющего доступ в зоны делового общения на площадке форума с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению, не предусмотрено, говорится в материалах.

Также доступен пакет за 66 тысяч рублей, предполагающий участие во всех мероприятиях стартового дня ПМЭФ-2026 кроме пленарного заседания и других мероприятий по специальному приглашению. Уточняется, что представителям малого и среднего бизнеса может быть согласовано участие по стоимости 25 тысяч рублей в рамках квоты, количество мест по которой ограничено.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Страной — гостем форума станет в 2026 году Саудовская Аравия. В 2025-м наиболее многочисленные иностранные делегации прибыли на ПМЭФ из Индонезии и Китая.