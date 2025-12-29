Ждать ли обвала рубля после праздников

На внебиржевом рынке доллар США движется около 79 рублей, а евро вновь прорвал отметку в 93 рубля.

Несмотря на продолжающийся налоговый период, рубль прекратил своё укрепление, сообщает ИА DEITA.RU.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что рубль начал ослабевать как из-за перекупленности, так и на фоне нестабильной геополитической ситуации.

К причинам снижения курса она относит увеличение спроса на валюту в преддверии зарубежных поездок на длинных праздниках, а также реакции валютного рынка на опубликованные результаты опроса по декабрьским инфляционным ожиданиям, которые повысились до уровня февраля текущего года.

Эксперт считает, что после новогодних праздников маловероятен резкий обвал рубля до отметки 90 и выше. Однако, по её прогнозам, в течение первого квартала 2026 года скорее всего будет заметно постепенное ослабление российской валюты.