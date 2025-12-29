Cеребро рекордно подорожало

Стоимость фьючерса на серебро превысила $80 за тройскую унцию, свидетельствуют данные на бирже Comex. По состоянию на 02:05 мск цена фьючерса зафиксировалась на отметке $82,62, к утру 29 декабря — 06:54 мск — опустилась до $80,13. При этом на закрытии торгов в пятницу фьючерс торговался за $79,19.

Помимо фьючерсов, дорожали и споты — до отметки в $83,62, пишет Reuters. Впоследствии цены стабилизировались и, как полагает агентство, это связано с позитивным новостным фоном относительно прошедших переговоров между лидерами США и Украины: цены на защитные активы — золото и серебро — снизились в ожидании мирного соглашения.

Стоимость серебра выросла на 181% с начала года, утверждает Reuters. Вверх цены толкали сразу два фактора: важность минерала для США и ограниченность его поставок на фоне растущего на него спроса.