В России объяснили рост цен на топливо

Сезонное увеличение спроса на бензин и дизель, а также плановые и внеплановые работы на нефтеперерабатывающих предприятиях привели к проблемам с железнодорожными поставками топлива и, как следствие, к повышению оптовой стоимости топлива в летний и осенний периоды. С октября начался традиционный сезонный спад, и сейчас цены вернулись к уровням весны, заявил в беседе с РИА Новости Антон Карпов, старший вице-президент Петербургской биржи.

Как уточнил собеседник, летом потребление топлива на автозаправочных станциях значительно увеличивается. По его словам, это связано с сезонностью рынка нефтепродуктов.

Рост спроса на дизельное топливо обусловлен увеличением промышленной активности и сельскохозяйственных работ, а на бензин — с тем, что в теплое время года люди чаще пользуются автомобилями. Эти факторы влияют на скачок биржевых котировок в летний и осенний периоды, отметил Карпов, отвечая на вопрос о причинах таких колебаний.

По его словам, летом на нефтеперерабатывающих заводах проводятся традиционные ремонтные работы, которые невозможны зимой по технологическим причинам, что приводит к снижению производства. В этом году также было много внеплановых ремонтов, что затягивало выполнение обязательств по доставке и отгрузке топлива по железной дороге, отметил он.

Некоторые проблемы решались быстро, другие возникали повторно. Все эти факторы вместе создали дополнительную нагрузку на поставки топлива внутри страны, подчеркнул Карпов.