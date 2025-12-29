Финансовый аналитик Андрей Верников в разговоре с Рамблером дал прогноз по курсу рубля в 2026 году и рассказал, как он может отреагировать на возможное заключение мирного соглашения по Украине.

Многие аналитики сейчас называют рубль самой загадочной «переменной», так как часть связанных с ним данных по потокам засекречена. К примеру, мы точно не знаем, каким образом производятся расчеты в рублях и их объемы, не знаем точно, по каким ценам продается нефть и некоторые другие данные. Тем не менее, полагаю, в 2026 году рубль ослабнет к доллару – к концу года мы можем увидеть курс на уровне 95 рублей за доллар. При этом некоторые специалисты прогнозируют ослабление курса и до 100 рублей к концу 2026 года. Но в начале следующего года, в январе, курс российской валюты продолжит колебаться вокруг отметки 80 рублей за доллар. Андрей Верников Независимый финансовый эксперт

В случае заключения мирного соглашения по Украине в 2026 году курс рубля укрепится на определенный период из-за действий инвесторов, но затем вновь перейдет к снижению, считает эксперт.

«При таком сценарии наиболее рискованные инвесторы начнут активно покупать российские активы – главным образом, облигации, а также наиболее надежные акции, которые сейчас стоят не очень дорого. Для этого им нужно будет поменять валюту на рубли, и в результате мы увидим приток валюты и укрепление рубля. Локально курс может достичь отметки в 70 рублей за доллар. Однако вслед за этим рубль вновь начнет ослабевать, ведь заключение мирного договора означает развитие внешнеторговых отношений и рост импорта», - сказал аналитик.

На фоне волатильности курсов Верников рекомендовал инвесторам разделить свой портфель на две равные части – рублевую и валютную.

«Тогда можно будет не так сильно переживать из-за колебаний курсов», - отметил специалист.

Ранее в Госдуме назвали сроки снижения ключевой ставки до однозначных значений.