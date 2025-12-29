ЦБ понизил курс доллара на 30 декабря

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 30 декабря 2025 года.

Курс доллара понижен до 77,44 рубля, когда 27 декабря он был на уровне 77,69 рубля. Курс евро вырос до 91,47 рубля, когда на 27 декабря он составлял 91,2 рубля. Курс юаня увеличился до 11,05 рубля, когда на 27 декабря составлял 11,04 рубля.

Сбербанк считает равновесным курсом диапазон примерно 98-105 рублей.

«Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественных барьеров», — сказал журналистам его президент Герман Греф.

Аналитики, опрошенные Банком России в октябре, ожидают более крепкий рубль, чем в сентябре. Прогноз на 2025 год – 85 рублей за доллар, на 2026 год – 94,6 рубля за доллар, на 2027 год – 100 рублей за доллар, на 2028 год – 103,7 рубля за доллар.

Регулятор в своем информационно-аналитическом комментарии отмечал , что в ноябре 2025 года рубль укрепился к доллару США на 0,3%, к китайскому юаню – на 0,4%, к евро – на 1,4%.

