Силуанов оценил дефицит российского бюджета

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года не выйдет за рамки плановых 2,6 процента ВВП. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) России Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Доля нефтегазовых доходов в структуре госбюджета за 12 месяцев составит 23 процента. В следующем году зависимость казны от этих поступлений снизится, а их доля упадет до 22 процентов, пояснил Силуанов.

За первые одиннадцать месяцев расходы российского бюджета, по предварительной оценке Минфина, превысили доходы на 4,28 триллиона рублей. По итогам всего года его размер, в соответствии с планом, должен дойти до 5,7 триллиона. Согласно ожиданиям правительства, дефицит госказны сохранится как минимум до 2042 года.

Стремительный рост дефицита госказны эксперты связывают в первую очередь с заметным увеличением военных расходов. Частично закрыть образовавшуюся брешь власти решили за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. Силуанов отмечал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.

Несмотря на это, скачок цен в начале 2026 года все же произойдет, сходятся во мнении эксперты. Удорожание затронет в первую очередь товары непродовольственного сегмента. Речь идет, в частности, о технике, электронике и бытовых услугах, пояснил аналитик Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.