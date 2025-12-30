Болгария с 1 января переходит на евро. Таким образом она станет 21-й страной еврозоны, выполнив в этом году официальные критерии вступления, передает Reuters.

По данным агентства, число европейцев, использующих евро, превысит 350 миллионов человек.

Последней до Болгарии Хорватия присоединилась к еврозоне в январе 2023 года.

Некоторые опасаются, что переход Болгарии на евро приведет к росту цен, или с подозрением относятся к внутреннему политическому истеблишменту, переживающему кризис, в результате которого правительство ушло в отставку в декабре на фоне массовых протестов против предлагаемого повышения налогов, говорится в статье.

Автор публикации продолжает, что в Болгарии, которая имеет исторические культурные и политические связи с Россией, многие с осторожностью относятся к дальнейшей лояльности Европе.

В июне болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег.