Подведены итоги года для рубля

Основным фактором укрепления рубля в уходящем году стала жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России, которая наряду с влиянием сокращения импорта способствовала росту курса нацвалюты. Об этом говорится в комментарии эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, подводящего итоги 2025-го для рубля.

В 2026 году основные факторы стабильности курса, вероятно, сохранят свою актуальность, но будут постепенно слабеть, на фоне чего рубль как за счет сохранения слабости экспорта, так и восстановления импорта, ожидает относительно устойчивое, хотя и умеренное ослабление, полагает специалист.

Рубль начал год недалеко от трехлетних минимумов, но вскоре стал укрепляться, достигнув к середине года самого высокого с марта 2023 года уровня, напоминает он. Затем на фоне снижения ставок произошла коррекция, но в сентябре, а позднее и в декабре российская валюта вернулась к росту, достигая 77 рублей за доллар. На это влияло в том числе отыгрывание ожиданий рынка по поводу более резкого чем в итоге произошло снижения ставок.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также называла одним из главных факторов укрепления рубля высокие ставки. «Влияние ключевой ставки отчетливо проявилось сразу по двум каналам — процентному и валютному», — отмечала она. По данным ЦБ за январь-ноябрь, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции вырос на 25,2 процента, а к доллару поднялся на 29,8 процента.