Болгария с 1 января перейдет на евро

Болгария с 1 января войдет в еврозону и официально откажется от болгарского лева в пользу евро в качестве государственной валюты. Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, Болгария станет 21-й страной, выполнившей все требования для присоединения к еврозоне. В результате число жителей Европы, использующих евро, достигнет около 350 миллионов человек. При этом агентство отмечает, что решение о смене валюты вызвало разногласия внутри болгарского общества.

Часть граждан скептически относится к дальнейшей европейской интеграции. Reuters приводит мнение болгарского пенсионера, который выступил против отказа от лева, заявив: «Я против, во-первых, потому что лев — наша национальная валюта». По его словам, опасения также связаны с будущим Европейского союза.

В то же время, как указывает агентство, болгарский бизнес активно готовится к переходу на евро. В Софии и других городах цены уже указываются одновременно в левах и евро, а на рекламных щитах размещена информация о курсе обмена с лозунгом: «Общее прошлое. Общее будущее. Общая валюта».