Названы причины резкого роста цены на печень трески

Цены на печень трески существенно выросли, достигнув уровня от 400 до 1000 рублей и выше за килограмм, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

Основная причина роста стоимости — снижение квот на вылов трески в Баренцевом море, вызвавшее дефицит сырья.

По словам эксперта, низкая цена продукта свидетельствует о возможной фальсификации, замене печени трески на менее ценную рыбу, такую как минтай. Важным фактором также являются бренд и упаковка, влияющие на конечную цену.

— Еще нужно смотреть на бренды. Более известные бренды, не буду их называть, стоят дороже. И большие упаковки также стоят дороже, например от 400–600 рублей и так далее, — добавил эксперт.

Он обратил внимание на дополнительные трудности, возникающие из-за требований российского законодательства, согласно которым продукцию из прибрежных уловов разрешено изготавливать исключительно на берегу. Из-за короткого срока хранения печени судовладельцам трудно вовремя доставлять сырье на берег, что дополнительно усиливает дефицит.

В Госдуме для решения проблемы рассматривается законопроект, позволяющий производить консервы из печени трески непосредственно на судах. Если инициатива получит поддержку, это может способствовать снижению цен.

— Но это пока только законопроект, его еще не приняли. Потому, если законопроект будет принят, цена, скорее всего, скорректируется в сторону понижения, — заключил Панченко в беседе с Life.ru.

