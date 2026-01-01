Еще одна страна ЕС перешла на евро

Болгария перешла на евро. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).

В течение месяца национальная валюта — болгарский лев — будет использоваться вместе с евро до полного изъятия из оборота. Валютный курс составит 1,95583 болгарских лева за 1 евро.

Болгария станет 21-й страной из 27 членов Европейского союза (ЕС), присоединившихся к еврозоне. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) уверены, что Болгария соответствует всем необходимым критериям для перехода на единую валюту ЕС.

Ранее в Болгарии прошли протесты против введения евро.