В России начали внедрение цифрового рубля в бюджетную и банковскую сферы в соответствии с положением п. 2 ст. 3 федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Как сообщают «Известия», документ с 1 января вступил в силу.

Кроме того, к сентябрю крупнейшие банки и торговые компании будут обязаны обеспечить возможность проводить операции в цифровой валюте для всех желающих.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что зарплату в цифровых рублях можно будет получать с 1 сентября 2026 года.