Эксперты допустили ослабление рубля в 2026 году

Российская национальная валюта в 2026 году может ослабнуть до диапазона 90–95 рублей за доллар. Такой сценарий допускают опрошенные ТАСС эксперты, отмечая, что завершение периода укрепления рубля будет связано с постепенным смягчением денежно-кредитной политики и восстановлением импорта.

По оценке главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, базовый прогноз на 2026 год предполагает среднегодовой курс около 88,8 рубля за доллар. При этом в случае сохранения низких цен на нефть и возможного пересмотра цены отсечения по бюджетному правилу рубль может ослабнуть до 92–94 рублей. В более благоприятном сценарии эксперт допускает рост экспортных цен, некоторое удешевление импорта при сохранении ограничений на его объемы, а также частичное восстановление движения капитала.

Начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский считает, что в первые месяцы 2026 года рубль продолжит получать поддержку за счет высоких процентных ставок, сохраняющих привлекательность вложений в рублевые активы. Дополнительным фактором он называет продажи иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также охлаждение экономики, которое сдерживает импорт и снижает спрос на валюту.

В то же время старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк обращает внимание на негативное влияние санкций, приведших к расширению дисконтов на российскую нефть, а также на общее снижение мировых нефтяных цен. По ее словам, это может сократить валютную выручку экспортеров и объемы ее продажи на рынке. Ситуацию осложняет и прекращение в январе продаж валюты Банком России для зеркалирования использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета 2024 года. Все эти факторы, по оценке эксперта, создают давление на рубль, хотя в базовом сценарии их влияние может быть частично компенсировано другими макроэкономическими условиями.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева также ожидает в 2026 году умеренное ослабление рубля. По ее мнению, ключевую роль сыграет смягчение политики Банка России, которое снизит привлекательность рублевых активов, активизирует потребительский спрос и приведет к восстановлению импорта. Дополнительным фактором станет слабая динамика нефтяных цен, сокращающая экспортные валютные поступления, а также уменьшение предложения валюты на рынке из-за отсутствия требований по обязательной продаже экспортной выручки и сокращения чистых продаж со стороны государства. В этих условиях, по ее оценке, курс может сместиться в диапазон 90–100 рублей за доллар.

Ряд экспертов придерживается более жестких прогнозов. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев ожидает, что к концу 2026 года курс доллара приблизится к 99,8 рубля, а директор департамента портфельных инвестиций «ВИМ инвестиции» Сергей Дюдин допускает ослабление рубля до уровня около 99,9 рубля за доллар.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин подчеркивает, что значительную неопределенность сохраняет геополитический фактор. По его словам, быстрой отмены ключевых санкционных ограничений рынок пока не закладывает, однако в случае достижения устойчивых договоренностей этот фактор может заметно повлиять на динамику рубля. В негативном сценарии эксперт также допускает рост курса доллара к концу 2026 года до отметки около 100 рублей.