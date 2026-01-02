FT: зарплата главы ЕЦБ на 50% выше, чем указано в отчете

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард получает зарплату на 50% выше, чем указано в отчете организации. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

© Zuma / ТАСС

По расчетам издания, Лагард заработала в 2024 году около €726 тыс., что примерно на 56% больше базовой зарплаты в €466 тыс., указанной ЕЦБ в годовом отчете.

Газета отмечает, что зарплата Лагард почти в четыре раза больше, чем у председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. FT подчеркивает, что только базовая зарплата главы ЕЦБ уже делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС.