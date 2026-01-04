Китай потеснил Европу на полках с популярным алкоголем

Российские торговые сети стали закупать больше пива из Китая и других стран Азии, чтобы заместить на полках продукцию из Европы, которой стало меньше после повышения пошлин на нее.

Об этом рассказал в интервью URA.RU председатель совета Союза пивоваров России Даниил Бриман.

«Китайское пиво всегда было на российском рынке, но в основном продавалось как экзотический товар или в ресторанах азиатской кухни. А сейчас появилось повсеместно в торговых сетях. Они постарались компенсировать таким образом сокращение количества иностранных брендов на полках. Появилась продукция не только из КНР, но и из Вьетнама и даже из таких экзотических для пивной отрасли стран, как Северная Корея», — сказал эксперт.

При этом, по оценкам Бримана, азиатское пиво занимает около 1% российского рынка. Председатель совета Союза российских пивоваров допустил, что его доля увеличится еще на один процентный пункт, однако выразил уверенность, что массовым спросом эта продукция пользоваться не будет.

«Китайское и в целом азиатское пиво имеет свою специфику. В нем часто используется рис, поэтому оно более легкое или, как говорят пивовары, пустое по вкусу. Это не то, к чему привык российский покупатель», — резюмировал собеседник URA.RU.

По итогам девяти месяцев 2025 года, по данным платформы ООН Comtrade, Китай обогнал Германию и Чехию и стал крупнейшим поставщиком пива в РФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки из Поднебесной выросли в 1,5 раза.