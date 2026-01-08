Курс евро на Украине установил рекорд

Официальный курс евро впервые в истории Украины превысил 50 гривен и составил 50,1762 гривны за евро. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины по курсу гривны, установленного на пятницу, 9 января.

Год назад, 9 января 2025 года, курс составлял 43,43 гривны за евро.

Курс доллара установлен на уровне 42,9904 гривны, что также является рекордным показателем.

На ослаблении гривны настаивают кредиторы Киева из Международного валютного фонда, отмечая, что слабая национальная валюта увеличивает поступления в бюджет в гривневом эквиваленте от экспорта, таможенных платежей и, главное, от помощи западных партнеров, которая выделяется в долларах и евро.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк Украины зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.