Доллар в 2025 году подешевел к крупнейшим мировым валютам

В минувшем 2025 году мировые финансовые рынки стали свидетелями масштабной перестройки, центральным событием которой стало историческое ослабление доллара США. Американская валюта, десятилетия считавшаяся оплотом стабильности в периоды турбулентности, утратила статус надежного убежища для инвесторов. Параллельно с указанным процессом, как пишет Neue Zürcher Zeitung (статью перевели ИноСМИ), швейцарский франк не только подтвердил свою репутацию защитного актива, но и продемонстрировал впечатляющую устойчивость на фоне общего смятения. Глубинной причиной этих тектонических сдвигов стала радикальная трансформация торговой политики Соединенных Штатов, которая превратила страну из традиционного двигателя глобализации в источник серьезных экономических потрясений.

© Московский Комсомолец

Апрельский перелом и конец эпохи «гринбека»

Переломным моментом, определившим всю финансовую динамику года, стало второе апреля. В этот день президент Дональд Трамп объявил о введении нового режима пошлин в отношении широкого круга стран и регионов. Хотя первоначально заявленные тарифы впоследствии были частично скорректированы в сторону снижения, средний уровень импортных пошлин США совершил резкий скачок с 2,3 до 14 процентов. Такой показатель стал самым высоким с 1939 года, знаменуя собой откат к протекционистским практикам прошлого века. Эта фундаментальная перемена политического курса встряхнула глобальные рынки и запустила продолжительную фазу снижения доллара. Американская валюта, неофициально именуемая «гринбеком», продемонстрировала падение по отношению ко всем пятнадцати крупнейшим валютам мира. Наиболее значительное ослабление было зафиксировано против шведской кроны, мексиканского песо и, что особенно показательно, швейцарского франка, к которому доллар подешевел на четырнадцать процентов. Томас Штукки, главный инвестиционный директор Санкт-Галленского кантонального банка, назвал это падение одним из ключевых событий финансового года, отметив, что в торгово-взвешенном выражении доллар потерял около семи процентов стоимости.

Устойчивость франка на фоне общеевропейского давления

В то время как доллар переживал сложный период, ситуация со швейцарским франком складывалась более сбалансированно. По словам главного экономиста банка J. Safra Sarasin Карстена Юниуса, с точки зрения франка 2025 год не был самым примечательным, хотя во втором квартале Швейцарский национальный банк осуществлял интервенции на валютном рынке, действуя, впрочем, разумно и ограниченными масштабами. Несмотря на общую стабильность, франк укрепился по отношению к большинству основных валют. Евро подешевел к франку примерно на один процент, что Юниус связывает, среди прочего, с рекордной разницей в процентных ставках между зоной франка и еврозоной, достигшей примерно 2,6 процентного пункта. Британский фунт, китайский юань и японская иена продемонстрировали более заметное ослабление, просев на пять, девять и двенадцать процентов соответственно. Лишь немногие валюты, такие как шведская крона, показали относительную устойчивость к швейцарской валюте.

Вторичная роль монетарной политики и перспективы на 2026 год

В прошедшем году денежно-кредитная политика крупнейших центральных банков отошла на второй план, уступив влияние макроэкономическим и политическим факторам. При этом Швейцарский национальный банк, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк продолжили синхронизированный цикл снижения ставок. SNB снизил ключевую ставку до нуля процентов, ЕЦБ опустил ее до двух процентов, а ФРС установила целевой диапазон на уровне 3,5–3,75 процента. На текущий год большинство участников рынка ожидают, что швейцарский регулятор сохранит ставку без изменений, при этом официально подчеркивается высокая планка для возврата к отрицательным значениям. В еврозоне также не закладывается снижение ставок, более того, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель допускала, что следующим шагом может стать их повышение. Ситуация в США выглядит более неопределенной: рынок ожидает двух снижений ставки ФРС, однако большую интригу вносит предстоящая смена руководства регулятора в мае, когда истекает срок полномочий председателя Джерома Пауэлла.

Будущее доллара в руках политиков

Дальнейшая судьба американской валюты, по мнению Томаса Штукки, теперь в значительной степени зависит от того, насколько администрации президента Трампа удастся усилить контроль над процентной политикой ФРС. Ключевым элементом этой головоломки станет назначение преемника Джерома Пауэлла. На рынках циркулируют сценарии, согласно которым новый руководитель Федрезерва уже на первом заседании в июне может инициировать снижение ставки, ознаменовав таким образом начало «новой эпохи». Не менее важно, сможет ли выбранный кандидат консолидировать мнения членов комитета по открытым рынкам ФРС или же сопротивление идее «слабого доллара» окажется сильнее. Карстен Юниус отмечает, что растущий разброс мнений внутри ФРС уже проявляется в нескольких голосах «против» на последних заседаниях. На этом фоне эксперт прогнозирует на 2026 год небольшое, но уверенное укрепление швейцарского франка как по отношению к евро, так и к доллару, что подтверждает его неизменный статус одной из самых надежных валют в мире, резюмирует издание.