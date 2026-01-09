США раскрыли планы на Венесуэлу

Белый дом на фоне предстоящей встречи Трампа с руководством нефтяных компаний США по Венесуэле пообещал «быстрые положительные перемены» в этой стране. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, с соответствующим заявлением выступил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

«Думаю, вы будете очень приятно удивлены, как быстро события развиваются в положительном ключе», - подчеркнул Хассет.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп встретится сегодня с представителями 17 нефтяных компаний. Темой встречи станет ситуация в Венесуэле.

Третьего января Дональд Трамп сообщил о проведении в Венесуэле «чрезвычайной военной операции», в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. Они были вывезены в США, где были обвинены в наркотерроризме и предстали перед судом.

Позднее Трамп заявил, что «временные власти» Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для продажи по рыночной цене. Трамп подчеркнул, что эти средства будут находиться под его контролем, «чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и США».

При этом заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер предупредил, что Вашингтон намерен допускать только те перевозки венесуэльской нефти, которые «соответствуют американскому законодательству и национальной безопасности». США организовали блокаду и захватывают нефтяные танкеры в Карибском регионе.