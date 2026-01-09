Эксперт Коледа: дефицит кадров во многом является искусственным

Дефицит кадров в некоторых секторах во многом является искусственным, считают эксперты. И прогнозируют стабилизацию потребности в кадрах в нынешнем году.

Ключевым фактором решения проблемы дефицита кадров должно стать ускорение темпов цифровизации и роботизации, уверен доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Данный процесс, по его мнению, происходит весьма значительными темпами, но, очевидно, что выйти на достаточный уровень, который позволит, например, сократить продолжительность рабочей недели, он сможет не раньше конца 2030-х - начала 2040-х годов.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Мария Коледа со своей стороны считает, что сегодня дефицит кадров проявился на двух уровнях. Первый уровень - это квалифицированный дефицит, касающийся инженеров, технологов и специалистов с профильным образованием. Он стал следствием демографических изменений, устаревших образовательных программ и неконкурентных условий труда на большинстве таких позиций. Поэтому сейчас только половина студентов инженерных специальностей работают по профессии. Данные Росстата за 2025 год дополняют эту картину: с учетом всех граждан с инженерным образованием, включая сменивших профессию, около 55% выпускников технических вузов не работают по специальности.

"Этот структурный дефицит невозможно преодолеть быстрыми мерами. Второй уровень - это дефицит в неквалифицированных и малоквалифицированных секторах: таких как розничная торговля, логистика и простой сервис. Здесь наблюдается очевидный парадокс: рабочие места формально существуют, но они системно непривлекательны для соискателей. Невысокая оплата труда, отсутствие социальных гарантий, нестабильные графики и правовая незащищенность отпугивают даже молодежь", - отмечает эксперт.

В этих условиях для заполнения вакансий на непрестижных и низкооплачиваемых позициях привлекаются две основные группы. Во-первых, это трудящиеся из других регионов и стран, для которых предлагаемые условия зачастую оказываются лучше, чем на Родине. Во-вторых, это самозанятые и платформенно занятые работники - фрилансеры, курьеры, водители такси. Более 20 миллионов человек в России так или иначе вовлечены в эту сферу, формируя "гибкую рабочую силу". Их массовое привлечение позволяет бизнесу закрывать дефицитные позиции, не меняя десятилетиями устоявшиеся подходы к организации труда.

"Таким образом, дефицит кадров в малоквалифицированных секторах во многом является искусственным. Он создан бизнес-моделями, построенными на экономии за счет человека. Быстро обучить подростка работать кассиром или администратором - возможно. Однако возникает вопрос: зачем ему выбирать такую работу с оплатой в 30-50 тысяч рублей, но без стабильного графика и гарантий, если он может заработать сопоставимую сумму, обладая большей свободой, будучи курьером или выполняя микрозаказы на фриланс-биржах?" - отмечает Коледа.

Ключевая проблема заключается в том, что и на этих площадках работника зачастую ждет правовая неопределенность. Дефицит не будет преодолен, пока не изменится сама модель, основанная на идее дешевого труда.

"Для решения кризиса необходима комплексная работа, включающая легализацию и защиту прав платформенно занятых работников через страхование от несчастных случаев и создание механизмов разрешения споров с платформами. Не менее важно повышение привлекательности дефицитных профессий, что подразумевает не только рост заработной платы, но и обеспечение стабильного графика, возможностей для карьерного роста, уважительного отношения и полного социального пакета. Без этих изменений трудовая миграция и "гиг-экономика" останутся лишь временными мерами, прикрывающими системные проблемы", - добавляет эксперт.

По мнению главы думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, кадровая проблема постепенно будет становиться менее острой, в том числе за счет привлечения и переобучения сотрудников старших возрастов.