США продали первую партию венесуэльской нефти

Соединенные Штаты продали первую партию нефти из Венесуэлы на общую сумму в 500 миллионов долларов. Как сообщает Semafor со ссылкой на источники, основной счет для хранения этих средств базируется в Катаре.

По данным издания, средства хранятся на нескольких банковских счетах. Все они находятся под контролем американской администрации.

По словам источника портала, Вашингтон выбрал для основного счета Катар, так как он является нейтральной площадкой — там отсутствует риск изъятия средств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел отличный и долгий телефонный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.