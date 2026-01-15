Мерц призвал немцев больше работать из-за проблем в экономике

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на новогоднем приеме деловых кругов, заявил, что для преодоления критической ситуации в экономике немцам необходимо работать больше. Его слова приводит газета Bild.

По мнению Мерца, концепции баланса между работой и личной жизнью и четырехдневная рабочая неделя тормозят дальнейшее развитие экономики. В качестве примера он привел Швейцарию, где, по его данным, жители работают на 200 часов в год больше, и заявил, что не видит причин, по которым Германия не может сделать то же самое.

Критическое состояние экономики канцлер связал с высокой стоимостью электроэнергии, чрезмерной бюрократией и высокими затратами на рабочую силу. Заявления Мерца, как отмечает издание, нашли широкую поддержку у присутствовавших на мероприятии руководителей компаний.

Предприниматели также одобрили идею канцлера о создании стимулов для более позднего выхода на пенсию. Мерц отметил, что эта мера должна касаться не только представителей физического труда.

Ранее, в начале января, глава правительства уже предупреждал, что наступивший год будет для Германии очень сложным. Министр экономики ФРГ Катрин Райхе еще летом заявляла, что для сохранения социального государства немцам, возможно, придется либо дольше работать, либо позже выходить на пенсию.