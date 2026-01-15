В январе Минфин будет продавать валюту на 12,8 млрд рублей в день

С 16 января по 5 февраля Минфин планирует продать иностранную валюту и золото на 192,1 млрд рублей в рамках бюджетного правила, в декабре этот показатель составлял всего 123,4 млрд рублей. Таким образом, ежедневные операции в этот период составят 12,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов в январе прогнозируется на уровне 231,9 млрд рублей.

При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря 2025 года составило 39,8 млрд рублей.