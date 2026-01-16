Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий контроль над цифровыми токенами и криптобанками в Белоруссии. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

Цель документа — усилить позиции Белоруссии в качестве флагмана в финансовых IT-технологиях, создавая условия для работы криптобанков.

Для функционирования криптобанк должен быть резидентом Парка высоких технологий и зарегистрирован в Национальном банке. Он обязан соблюдать законы, применяемые к небанковским организациям.

В указе подчеркивается, что такой подход позволит криптобанкам предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, сочетающие преимущества традиционных банковских услуг и современных операций с цифровыми токенами.