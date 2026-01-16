Россия резко нарастила торговлю с постсоветской страной

По итогам первых десяти месяцев 2025 года товарооборот России и Туркмении увеличился на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте двусторонней торговли заявил посол РФ в постсоветской республике Иван Волынкин. Его слова приводит РИА Новости.

Достигнутый за неполный прошлый год результат, пояснил дипломат, оказался больше, чем показатель за весь 2024-й. Подобная динамика позволила России сохранить за собой статус крупнейшего торгово-экономического партнера Туркмении, констатировал Волынкин.

В структуре расчетов России со странами СНГ, в состав которого входит в том числе Туркмения, продолжает укрепляться роль национальных валют, отмечал ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. Согласно его данным, ближе к середине 2025 года их доля достигла 90 процентов.

Роль же ведущих мировых валют в структуре расчетов России с государствами СНГ стала стабильно снижаться после начала боевых действий на Украине и введения масштабных западных санкций. Схожая динамика затронула торговлю с ключевым партнером Кремля — Китаем. Доля рубля и юаня в структуре двусторонних расчетов, пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, превысила 95 процентов.