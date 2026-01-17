Эксперты оценили риск девальвации рубля в 2026 году

Рубль в 2025-м стал «темной лошадкой» для инвесторов и аналитиков. В наступившем году курс рубля может и ослабнуть до 100 за доллар, и окрепнуть до 50. Эксперты назвали шесть основных факторов, сообщает РБК.

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что в 2026 году курс доллара составит в среднем от 85 до 95 рублей. Причем при оптимистичном и пессимистичном сценарии стоимость американской валюты варьируется от 50 до 100 рублей.

Профицит торгового баланса в 2026 году останется одним из главных экономических факторов поддержки нацвалюты.

Кроме того, на курс будут влиять продажа валютной выручки экспортерами, валютные операции Минфина и Центробанка на открытом рынке, ставка ЦБ, геополитика и цены на нефть.

РБК отмечает, что к концу года курс может колебаться в диапазоне ₽85–100. Экспортеры продолжат продавать выручку из-за высоких ставок и санкций, что поддержит нацвалюту. Но объемы продаж могут снизиться.

Снижение ключевой ставки ЦБ до 12–14% сделает рублевые активы менее привлекательными, что повысит валютный спрос.

Улучшение в геополитической сфере укрепит рубль до 60–70, а ухудшение ослабит курс до 100 за доллар. Низкие цены на нефть сократят приток валюты, усиливая давление на рубль.

Аналитики «БКС Экспресс» в своей стратегии отметили, что рубль оказался «темной лошадкой» в минувшем году для всего рынка. Девальвации, которой ждали инвесторы, так и не случилось.