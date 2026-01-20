Прокачка нефти на российские НПЗ упала

По итогам 2025 года прокачка нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) упала на 1,6 процента в годовом выражении, до 228,34 миллиона тонн, что стало минимумом за последние 15 лет. Об этом со ссылкой на данные агентства Argus пишет «Коммерсантъ».

В среднем в сутки поставки составили 625,6 тысячи тонн, в последний раз меньше — 620 тысяч тонн — было в 2010 году. Аналитики полагают, что главной причиной такой динамики стали внешние воздействия на предприятия, из-за которых переработка останавливалась.

Источник в отрасли утверждает, что в августа по ноябрь, когда фиксировалось наибольшее количество ударов беспилотников, прокачка упала с 90 миллионов тонн годом ранее до 85,9 миллиона. Впрочем, управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил, что частично провал мог быть компенсирован поставками по железной дороге.

Собеседник издания рассказал, что общая переработка нефти в России в 2025 году сократилась на 1,7 процента, до 262,3 миллиона тонн. В Минэнерго ранее прогнозировали, что показатель сохранится на уровне 2024 года, однако официальные данные по этому вопросу не публикуются.

При этом один из источников отметил, что рост переработки в 2026 году возможен только при отсутствии новых инцидентов на НПЗ. Кроме того, он напомнил, что доходность нефтепереработки находится на низком уровне из-за слабых демпферных выплат, что влияет на заинтересованность компаний. Также предприятия отрасли пострадали от запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Для последнего поставки за рубеж разрешили в октябре, а сейчас власти думают о том, чтобы открыть границу для бензина с 1 февраля.

На фоне невысокого спроса в зимние месяцы экспорт топлива не должен привести к дефициту внутри страны, но вместе с тем позволит поддержать нефтяные компании. Особенно важным этот вопрос становится в связи с падением добычи нефти в стране, что связывают с последними санкциями США.