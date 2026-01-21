Назван размер выпадающих нефтегазовых доходов России

Минфин в январе 2026 года компенсировал из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 230 миллиардов рублей выпадающих нефтегазовых доходов. Об этом сообщил замглавы ведомства Владимир Колычев, которого цитирует ТАСС.

Компенсация выпадающих нефтегазовых доходов за счет средств ФНБ продолжится, а ее объемы будут зависеть от цен на нефть, отметил заместитель министра, назвавший ее текущий размер.

Согласно приведенной им оценке, текущие факторы, влияющие на стоимость углеводородов, пока не требуют «пересмотра бюджетной конструкции», но если в дальнейшем станет понятно, что равновесная цена падает ниже предусмотренных российскими властями к 2030 году 55 долларов за баррель, «нужно будет этот вопрос обсуждать», сказал Колычев.

По его словам, Минфин исходит из того, что накопленных в ФНБ ликвидных активов «для существенных рисков достаточно». Накануне в министерстве заявили, что на начало года ликвидные активы фонда составили эквивалент 4,085 триллиона рублей, или 1,9 процента ВВП.

В 2025 году нефтегазовые доходы России упали до минимальных с 2020-го 8,48 триллиона рублей. В 2026-м власти рассчитывают получить их в размере 8,92 триллиона рублей.