Госдолг ЕС поставил двухлетний антирекорд

По итогам третьего квартала 2025 года госдолг Евросоюза достиг максимального за два с половиной года значения - 15,3 триллиона евро (82,1 процента от ВВП блока). Об этом сообщается в официальном отчете статистического бюро Eurostat.

В конце третьего квартала 2025-го отношение государственного долга к ВВП в еврозоне составило 88,5 процента, что выше показателя в 88,2 процента на конец второго квартала прошлого года. Еврозона - валютный союз внутри ЕС, объединяющий 21 страну, которые официально ввели евро в качестве своей национальной валюты.

В конце третьего квартала государственный долг состоял на 84,2 процента из долговых ценных бумаг для еврозоны и на 83,6 процента для ЕС.

Одни из самых больших квартальных приростов госдолга среди стран-членов ЕС продемонстрировали Люксембург (2,6 процентного пункта) и Болгария (2,1 процентного пункта). Наибольшие показатели отношения государственного долга к ВВП в ЕС в конце третьего квартала были зафиксированы в Греции (149,7 процента), Италии (137,8 процента), Франции (117,7 процента), Бельгии (107,1 процента) и Испании (103,2 процента).

В декабре стало известно о планах Германии увеличить объем размещения госбумаг в 2026 году до рекордных 512 миллиардов евро. С помощью госдолга Берлин рассчитывает привлечь средства для финансирования масштабных расходов на оборону.