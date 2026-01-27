«Америке конец»: экономике США предрекли коллапс

Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец заявил, что США могут столкнуться с экономическим коллапсом уже через пять-десять лет. Об этом Зубец рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Зубец подчеркнул, что Штаты «давно живут в долг», и благополучие американской экономики основано именно на этом. По мнению экономиста, бесконечно продолжать такую экономическую политику невозможно.

Как отметил Зубец, до возвращения Дональда Трампа в Белый дом эксперты считали, что США могут продолжать наращивать госдолг еще 15 лет. Сегодня, по словам экономиста, этот ресурс сократился до пяти-десяти лет из-за политики Трампа.

«Если эта история будет продолжаться ещё пять-десять лет, всё, Америке конец», - подчеркнул Зубец.

По его мнению, США столкнутся с масштабным экономическим кризисом или даже коллапсом экономики.

Экономика США в 2026 году. Исправила ли ФРС ситуацию

Принятый в июле законопроект Трампа «Большой прекрасный билль» увеличил расходы на оборону и иммиграционную политику, сократив траты на зеленую энергетику и другие приоритеты демократов. Бюджетное управление Конгресса заявляло, что закон добавит 3,8 триллиона долларов к долгу федерального правительства, уже составлявшему 36,2 триллиона.