СМИ: доллар США стремительно теряет своё влияние в мире

Согласно последним данным Международного валютного фонда, доля доллара США в мировых валютных резервах упала до минимального уровня в этом столетии, составив около 57%. Это, как пишет британский UnHerd (статью перевели ИноСМИ), стало антирекордом, знаменующим продолжение многолетнего тренда на дедолларизацию. Всего десять лет назад на доллар приходилось около двух третей всех мировых резервов. Однако его монопольное положение как главной резервной валюты всё чаще ставится под сомнение. Очевидные претенденты на его роль — евро и китайский юань — пока не смогли заполнить образовавшуюся брешь. Доля евро застыла на отметке около 20%, а юань, достигнув пика в 3% в 2021 году, откатился ниже 2%.

Вместо этого центральные банки мира демонстрируют растущую приверженность золоту. Объемы золотых резервов приближаются к максимумам Бреттон-Вудской эпохи, когда жёлтый металл был основой финансовой системы. Этот рывок отражает растущую озабоченность управляющих фондами двумя ключевыми рисками: колоссальным госдолгом США и использованием американской администрацией доллара как инструмента санкционной политики. Политическая неопределённость в Вашингтоне лишь подливает масла в огонь, заставляя искать альтернативные активы для сохранения капитала.

Наиболее интересная динамика наблюдается в категории «других валют». Их совокупная доля, пусть и оставаясь скромной, за последнее десятилетие более чем удвоилась, превысив 4%. Речь идёт о валютах крупных развивающихся экономик, таких как Бразилия и ЮАР. Их рост символизирует не только усиление экономического веса этих стран, но и их активное участие в создании новой архитектуры международных расчётов. Эти государства находятся в авангарде экспериментов с двусторонними валютными свопами и использованием национальных валют во внешней торговле.

Структурный сдвиг может ускориться под действием двух факторов. Первый — радикальные шаги Китая по либерализации финансового рынка и переходу к модели экономики, ориентированной на внутреннее потребление, что снизит гигантское положительное сальдо торгового баланса и облегчит накопление юаней в мире. Второй — возможный выпуск общеевропейских облигаций, который создаст глубокий и ликвидный рынок, способный конкурировать с американским казначейским. Пока ни то, ни другое не выглядит неизбежным, но дискуссии в Европе идут полным ходом, а Китай уже развивает собственную Трансграничную межбанковскую платежную систему (CIPS) как альтернативу SWIFT.

Таким образом, мировая финансовая система переживает период турбулентной трансформации. Старый порядок с доминированием доллара дал трещину, но новый ещё не оформился. Будущее, возможно, лежит не в гегемонии одной валюты, а в более децентрализованной и многополярной системе, где золото и валюты развивающихся рынков будут играть существенно более важную роль, чем сегодня.