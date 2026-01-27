Доллару грозит обвал

Трейдеры делают рекордные с 2011 года ставки на обвал доллара. Об этом сообщает Bloomberg.

Как объясняет издание, такие прогнозы появились на фоне нестабильной политической обстановки в США. При этом, такие ожидания царят не только среди краткосрочных трейдеров. Сомнения в будущем доллара выражают и те инвесторы, которые формируют долгосрочный прогноз.

«Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск», — объяснил старший аналитик Danske Bank A/S Йеспер Фьярстедт.

Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что доля доллара США в мировых валютных резервах упала до минимального уровня в этом столетии.