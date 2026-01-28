Доллар продолжит постепенно ослабевать, но его обвал в ближайшее время маловероятен, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Вероятность такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара.

По мнению экономиста, рано или поздно американская валюта потеряет статус ключевой в мировой финансовой системе, которое она занимает с конца 1944 года, когда возникла Бреттон-Вудская валютная система. Дело в том, что экономическая роль США в мире с той поры существенно снизилась. Кроме того, реальный вклад Америки в ВВП сильно сократился за прошедшее десятилетие, а объем использования доллара несильно изменился. Этот дисбаланс, полагает Григорьев, в среднесрочной или долгосрочной перспективе приведет к тому, что американская валюта ослабеет и не будет занимать такое положение, как сегодня, однако в ближайшее время доллар все-таки удержится на своих позициях, убежден он.

Дело в том, что американская экономика, хоть и ослабла в сравнении с 1944 годом или 90-ми годами, по-прежнему занимает первое место в мире, а это фундамент доллара, объяснил эксперт. Более того, валюта США является ключевой в современной финансовой системе, и если с ней начнут происходить неприятности, от этого пострадают и другие крупные игроки, добавил он.

Владимир Григорьев, экономист

«Даже противники Америки на мировом рынке продают свою продукцию за доллары. Ничего другого нет сопоставимого. Юань даже в теории претендовать не может на эту роль. Это тоже фактор, который имеет большое значение. Обвалить доллар могла бы, например, массовая продажа американских облигаций, но этого делать никто не будет, поскольку это бы ухудшило ситуацию не только для Америки»

Доллар слабеет, но небыстрыми темпами, и пока Америка сохраняет достаточную экономическую мощь, чтобы удерживать его на первом месте среди мировых валют, обратил внимание Григорьев. Триггерами, которые могут послужить более быстрому падению доллара, способны стать два момента, обозначил экономист. Это ослабление экономики США на фоне разбалансированности валютных курсов, товарных потоков, тарифных и валютных войн, а также причины политического характера.

Инвесторы готовятся к новому обвалу американской валюты

«Если Америка будет терять свой политический вес вовне и будет обострятся внутренняя обстановка, это может сыграть ключевую роль в ухудшении положения доллара. Его позиции начнут слабеть быстрее, но в пределах, которые не приведут к обвалу. Пока этого не произойдет, я думаю, доллар свои позиции будет удерживать, хотя он вызывает растущее беспокойство, но пока я бы крах доллару не предрекал, это чересчур смелые прогнозы», — заключил эксперт.

Как отмечали аналитики, за время второго президентского срока Трампа доллар уже успел обесцениться почти на три процента. По словам главы Белого дома, США выгоден слабый курс доллара, поскольку благодаря ему страна сможет увеличить экспорт.