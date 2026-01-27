Индекс доллара США обновил почти четырехлетний минимум

Индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты по отношению к основным мировым валютам, на торгах лондонской биржи ICE опустился ниже отметки 96,2 пункта. Это произошло впервые с 23 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:38 мск, индекс американской валюты снижался на 0,91% - до 96,175 пункта. К 20:08 мск индекс замедлил снижение и находился на отметке 96,229 пункта (-0,85%).

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.