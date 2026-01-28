Россия поможет Абхазии с электроэнергией

В ходе встречи в Москве президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко договорились о перетоке электроэнергии в Абхазию.

© Российская Газета

"Достигнута договоренность о продлении социального перетока электроэнергии из Российской Федерации с 25 января. Действующий объем перетока, который начался первого января, заканчивается 25 января", - рассказали в минувшую субботу в пресс-службе президента РА.

Вопрос продления сроков перетока электроэнергии обсудили также в Москве вице-премьер Абхазии Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба с российскими коллегами.

Технические параметры и объем планируемого перетока согласованы с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком.

По информации пресс-службы президента РА, на встрече Сергея Кириенко и Бадры Гунбы, который находится с рабочим визитом в Москве, обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.

Напомним, ситуацию с электроэнергией в республике президент РФ Владимир Путин и на тот момент недавно избранный глава Абхазии Бадра Гунба обсудили в Кремле в начале марта прошлого года. Гунба рассказал, что объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан, и попросил Москву о поддержке в этом вопросе.

Путин пообещал поддержать. "Хорошо, все сдела- ем", - сказал он. В результате с помощью России удалось решить проблему с энергодефицитом.

По данным властей, кризис в Абхазии в этой сфере (с ноября по апрель почти ежегодно наблюдается дефицит электроэнергии) возник на фоне изношенности энергосистемы республики, требующей в первую очередь модернизации предприятий всего комплекса.