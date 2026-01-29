Путин заявил о росте товарооборота с ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты укрепляют статус одного из ключевых торговых партнеров России в арабском мире: товарооборот между странами продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Аль Нахайяном.

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле, передает РИА «Новости».

В ходе встречи Путин подчеркнул, что Эмираты являются важным торговым партнером России в арабском мире, а двусторонний товарооборот уверенно увеличивается.

«Эмираты – наш важный торговый партнер в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается», – заявил президент России во время переговоров.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления многопланового сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и актуальные вопросы международной повестки, пишет ТАСС.

В российскую делегацию вошли представители Администрации президента, министры, руководители крупнейших госкорпораций и ведомств. Переговоры продолжились в формате официального завтрака.

Встреча прошла вскоре после переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби, которые состоялись 23–24 января. Следующий раунд переговоров с участием России, США и Украины намечен на 1 февраля в столице ОАЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретил в Кремле президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Глава Чечни Рамзан Кадыров будет участвовать в переговорах между президентами России и ОАЭ.